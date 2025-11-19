Tigers Tübingen verpflichten 26 Jahre alten Kanadier

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Was der GEA am Mittwochmittag online exklusiv vermeldet hatte, bestätigten die Tigers Tübingen wenige Stunden später: Der Basketball-Zweitligist aus der Neckarstadt hat mit Patrick Emilien einen neuen Spieler unter Vertrag genommen und damit die erste Nachverpflichtung der neuen Spielzeit getätigt.

Der 26 Jahre alte Kanadier erhält bei den Raubkatzen einen Vertrag bis Saisonende und wird zukünftig mit der Nummer 15 auflaufen. Die Tigers haben damit auf die Knieverletzung von Isaiah Sanders reagiert, wenngleich der Zwei-Meter-Forward nicht der gleiche Spielertyp wie der US-Amerikaner ist. Emilien weilt seit Sonntag in Tübingen, hat den Heimsieg gegen die Paderborn Baskets live vor Ort miterlebt und soll im Optimalfall sein Debüt am Samstag (19.30 Uhr) gegen die VfL SparkassenStars Bochum geben.

Zum Ende der vergangenen Saison stand Emilien noch kurzfristig in seiner Heimat in der Canadian Elite Basketball League (CEBL) für die Brampton Honey Badgers auf dem Parkett. Zuvor lief der Tübinger Neuzugang für den finnischen Erstligisten Tapiolan Honka auf und erzielte in 20 Begegnungen gute 13,9 Punkte und 5,0 Rebounds pro Partie. Aus der Distanz verwandelte er 39,7 Prozent seiner Versuche erfolgreich. Zuvor überzeugte Emilien in der Runde 2023/2024 beim österreichischen Bundesligisten Raiffeisen Swans Gmunden, wo der 26-Jährige ähnliche gute Statistiken auflegte. 13,9 Zähler und 6 Rebounds waren seine Ausbeute. Der exakt zwei Meter große Flügelspieler wiegt 99 Kilogramm und gilt als vielseitiger Athlet, der sowohl von außen als auch in der Zone gefährlich ist.

Wichtig: Der Kanadier ist sehr reboundstark und ist für den größentechnisch sehr klein aufgestellten Tübinger Kader eine wichtige Verstärkung beim Kampf um Abpraller unter den Körben. »Wir wollten einen Spieler mit europäischer Erfahrung verpflichten, der auf mehreren Positionen einsetzbar ist. Seine Vielseitigkeit ist für uns sehr wertvoll, der in der Offense unsere Gefahr unter den Körben verbessern wird und gleichzeitig in der Defense Akzente setzen kann«, betont Tigers-Coach Henrik Sonko über seinen neuen Schützling, der 1999 im kanadischen Toronto geboren wurde. Zu seinem Wechsel nach Deutschland sagt Emilien: »Ich hatte sehr gute Gespräche mit Coach Sonko und bin glücklich, zu einem so traditionsreichen deutschen Verein zu wechseln. Am Ende ging dann alles ganz schnell.« (GEA)