Tigers Tübingen schlagen auf dem Transfermarkt zu

TÜBINGEN. Bereits seit längerer Zeit war klar, dass sich die Tigers Tübingen auf der Suche nach einer Nachverpflichtung befinden. Spätestens als sich der in guter Form befundene Shooting Guard Isaiah Sanders vor wenigen Wochen beim Auswärtsspiel in Koblenz eine Knieverletzung zuzog und laut dem Basketball-Zweitligisten vermutlich bis Ende des Jahres ausfallen wird, war klar, dass sich auf dem Transfermarkt etwas tun muss.

Nach GEA-Informationen haben die Tigers-Verantwortlichen um Trainer Henrik Sonko sowie Sportdirektor Eric Detlev nun tatsächlich einen neuen Spieler unter Vertrag genommen. Es soll sich um den Kanadier Patrick Emilien handeln. Einem 26 Jahre alten und 2 Meter großen Forward, der vergangene Saison in der finnischen ersten Liga bei Tapiolan Honka sein Können mit 14 Punkten und fünf Rebounds im Schnitt unter Beweis stellte. In der Saison 2023/24 spielte Emilien für die Swans Gmunden - gegen diesen Club haben die Tübinger im September das letzte Vorbereitungsspiel bestritten - in der österreichischen Bundesliga. Auch dort legte er mit 13 Punkten und sechs Rebounds im Schnitt gute Zahlen auf.

Zuletzt spielte Emilien in seinem Heimatland Hamilton Honey Badgers, wurde dort aber offenbar nicht glücklich und hielt sich in den vergangenen Wochen selbstständig fit. Nun kehrt der 26-Jährige nach Europa zurück. (GEA)