Tigers Tübingen verlieren zum Heimspiel-Auftakt gegen Münster

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Basketballer der Tigers Tübingen haben das erste Heimspiel in der neuen Zweitliga-Saison vor 1.850 Zuschauer in der Paul-Horn-Arena gegen die Uni Baskets Münster mit 67:85 (33:39) verloren. Die Raubkatzen fanden vor allem offensiv zu keinem Zeitpunkt der Partie in einen Rhythmus. Ausschlaggebend war ein schwaches drittes Viertel nach der Halbzeitpause, indem die Hausherren mit 11:26 das Nachsehen hatten. Die Gäste hingegen überzeugten derweil mit überragenden Wurfquoten aus dem Feld - insbesondere von jenseits der Drei-Punkte-Linie (16 von 32 Distanzwürfen erfolgreich). Top-Scorer bei den Tübingern wurde erneut Spielmacher Kenny Cooper mit 20 Zählern. (GEA)