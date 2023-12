Tigers Tübingen verlängern mit Coach Jansson bis 2025

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Bundesligist Tigers Tübingen hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Basketball-Trainer Daniel Jansson um ein Jahr verlängert. Die neue Vereinbarung laufe bis zum Sommer 2025 und gelte unabhängig von der Liga, teilte der Tabellen-15. am Mittwoch mit. Jansson trainiert die Tigers seit 2020, im vergangenen Frühjahr führte der 44-jährige Finne das Team zurück in die erste Liga. »Danny Jansson ist ein absoluter Glücksfall für den Tübinger Basketball«, sagte der Vorstandsvorsitzende Michael Bamberg.

Das Gesicht des Tübinger Basketballs kam zur Saison 2020/2021 von Ulm an den Neckar und übernahm zu schwierigen Zeiten in der Corona-Pandemie das Traineramt bei den Raubkatzen. Im zweiten Jahr gelang der sportliche Aufstieg ins deutsche Basketball-Oberhaus, welches in der Spielzeit 2022/2023 wiederholt werden konnte. Wirtschaftlich waren die Schwaben auch dank seiner erfolgreichen Arbeit nun besser aufgestellt, sodass die Raubkatzen sich aktuell wieder mit den besten nationalen Teams messen dürfen. Die gute Arbeit wurde mit zwei Auszeichnungen zum Trainer des Jahres in der 2. Liga honoriert. Mit gegenwärtig drei Siegen und acht Niederlagen kämpfen die Tigers Tübingen um den Klassenerhalt in der Bundesliga. Und dies auf jeden Fall mit Jansson.

Somit bleibt der Finne seinem Credo treu, stets längere Zeit bei einem Verein zu arbeiten. Tübingen ist erst die dritte Station des 44-Jährigen als Trainer. Zuvor war Jansson sechs Jahre bei ratiopharm ulm (2014-2020) und PuHu Juniorit Basketball Club (2007-2014) in Finnland tätig. »Wir haben in den vergangenen drei Jahren viel in Tübingen bewegt. Dennoch gibt es weiterhin viel zu tun, um den Klub noch besser in eine gute und richtige Zukunft zu führen. Aktuell kämpfen wir um den Klassenerhalt. Hier steht uns noch eine intensive Saison bevor. Wir wollten frühzeitig für beide Seiten Klarheit schaffen, um die nächsten Schritte in der Entwicklung des Klubs gemeinsam voranzutreiben«, betont Jansson.

Michael Bamberg als Vorstandsvorsitzender der ProBasket Tübingen AG zeigt sich begeistert über die Vertragsverlängerung von Jansson: »Er hat durch seine gute Arbeit in den letzten Jahren viel bewegt. Diesen Weg werden wir nun gemeinsam fortführen. Seine Fähigkeit, mit vielen jungen Spielern zu arbeiten und diese auch entsprechend weiterzuentwickeln, bereichert unseren Standort in besonderem Maße. Mittelfristig werden die Tigers Tübingen unter seiner Regie auch für viele andere junge Akteure sehr interessant sein. Er genießt unser vollstes Vertrauen. Seine Vertragsverlängerung ist eine gute Botschaft für unseren Klub.«

General Manager Jascha Maus äußert sich wie folgt zur weiteren Zusammenarbeit mit dem Finnen: Er hat einen erheblichen Anteil an der Entwicklung unseres Teams und unserer sportlichen Identität. Sein System und die Arbeit mit jungen Spielern funktioniert ligaunabhängig und zeichnet sich durch gute Arbeit, großartige Kommunikation und einen Blick über den Tellerrand hinaus aus. Wir haben unzählige Spieler, die sich hier unter seiner Führung in den vergangenen Jahren toll entwickelt haben. Unsere Zusammenarbeit ist von beidseitigem Vertrauen geprägt und geht weit über die klassische Head Coach-Tätigkeit hinaus." (pm)