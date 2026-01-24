Tigers Tübingen: Sechste Niederlage in Folge trotz ordentlicher Leistung

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Tigers Tübingen haben in der 2. Basketball-Bundesliga auch das sechste Spiel in Folge verloren. Die Raubkatzen unterlagen am Samstagabend vor 1.957 Zuschauer in der Paul-Horn-Arena dem Tabellenzweiten BG Göttingen mit 76:93 (24:26, 27:22, 15:25, 10:20). Allerdings zeigten die Schützlinge von Trainer Henrik Sonko im Duell mit dem dem Bundesliga-Absteiger aus Niedersachsen eine deutlich verbesserte Leistung im Vergleich zu den vergangenen ernüchternden Wochen.

Es war eine sehr unterhaltsame Begegnung im Tübinger »Dschungel«. Was vor allem daran lag, dass beide Mannschaften in der Verteidigung nicht den besten Tag erwischten. Die Folge: Viele Punkte und eine kurzweilige Partie. Zum Spielverlauf: Nachdem die Hausherren den Veilchen in der ersten Halbzeit noch mächtig die Stirn geboten hatten und sogar mit einer 51:48-Halbzeitführung in die Kabinen gingen, stellten die Gäste nach der Pause im dritten Viertel klar, wer hier der Favorit ist.

9:0-Lauf zu Beginn des vierten Viertels

Die Göttinger, allen voran Aufbauspieler Jordan Sears, gewannen den dritten Spielabschnitt mit 25:15. Spätestens als dem Team von Gäste-Coach Fabian Strauß gleich zu Beginn des Schlussviertels ein 9:0-Lauf gelang und die BG auf 82:66 davonzog, entwickelte sich die Partie in eine Richtung, aus der die Tübinger keinen Ausweg mehr fanden. Dennoch war es über weite Teile ein guter Auftritt der zuletzt schwächelnden Raubkatzen. Allerdings war der Bundesliga-Absteiger am Ende eine Nummer zu groß für die Neckarstädter. Topscorer wurde Sears mit 23 Punkten. Bei den Tigers erzielte Melkisedek Moreaux die meisten Zähler (18). Für die Tübinger geht es am kommenden Samstag zum Spitzenreiter Phoenix Hagen. (GEA)