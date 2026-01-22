Tigers Tübingen: Mitten in der Krise wartet der nächste dicke Brocken

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Tigers Tübingen befinden sich in der Krise. Der Basketball-Zweitligist aus der Neckarstadt hat nur zwei Siege aus den vergangenen zehn Spielen einfahren können. Zuletzt setzte es für die Raubkatzen sogar fünf Niederlagen in Folge. Nur die Bayer Giants Leverkusen sind mit zwölf Pleiten in Serie noch schlechter in Form. Ausgerechnet jetzt wartet auf die Tigers der nächste dicke Brocken. Am Samstagabend gastiert der Tabellenzweite BG Göttingen in der Paul-Horn-Arena (19.30 Uhr, sportdeutschland.tv).

Interessant: Am Montag veröffentlichten die Verantwortlichen auf der Club-Homepage eine Stellungnahme zur sportlichen Situation. Gleich mit der Überschrift wurde klar, was die Funktionäre um Vorstandschef Michael Bamberg damit bezwecken möchten: Den Trainer, der durchaus Kritik ausgesetzt ist, aus der Schusslinie nehmen. »Vertrauen und Rückendeckung für Trainer Henrik Sonko« lautete der Titel.

»Wir befinden uns in einer schwierigen Lage, das ist uns allen mehr als bewusst. Wir nehmen die Lage sehr ernst. «

Auch der neue General Manager David Keckeis, der zum 1. Dezember 2025 sein Amt angetreten hatte, wird darin zitiert. Der 31 Jahre alte gebürtige Österreicher betont: »Wir befinden uns in einer schwierigen Lage, das ist uns allen mehr als bewusst. Wir nehmen die Lage sehr ernst. Gleichzeitig sind wir der Überzeugung, dass wir gemeinsam mit Trainer Henrik Sonko diese negative Situation meistern können.« Doch auch die Mannschaft stehe in der Pflicht, stellt er klar.

»Unser Ziel muss es jetzt sein, dass wir alle, Club, Mannschaft, Trainer und Fans, gemeinsam an einem Strang ziehen, um die Trendwende möglichst schnell einläuten zu können, wenngleich speziell die nächsten Aufgaben mit den Partien gegen Göttingen und Hagen und dem Doppelspieltag gegen Karlsruhe und Gießen sehr schwierig sind und wir die Entwicklung weiter genau beobachten werden«, ergänzt der zuletzt für den Eishockey-Zweitligisten Ravensburg Towerstars tätige Keckeis abschließend. Wie zu hören ist, werden vor allem die Ergebnisse und insbesondere Leistungen in den kommenden beiden Partien entscheidend dafür sein, wie es mit der Personalie Sonko bei den Unistädtern weitergeht.

Zum Spiel am Samstag. Das Duell gegen den Bundesliga-Absteiger aus Göttingen erhält dadurch nochmals eine besondere Note, weil mit BG-Trainer Fabian Strauß ein Mann als Gästecoach an der Seitenlinie in der Paul-Horn-Arena stehen wird, den die Tigers im Sommer gerne verpflichtet hätten. Die Gespräche mit dem deutschen Trainer-Talent, das sich in den vergangenen Jahren bei den Dresden Titans einen exzellenten Ruf erworben hat, waren bereits fortgeschritten. Der 32-Jährige war der Wunschkandidat. Am Ende sagte Strauß den Tigers jedoch ab. Unter anderem sollen auch private Gründe den Ausschlag für diese finale Entscheidung gegeben haben. Er wechselte stattdessen zum niedersächsischen Club.

Soll seine Gegner in der Verteidigung zur Weißglut bringen: Der Reutlinger Nils Schmitz (rechts) von der BG Göttingen. Hier im Hinspiel im Duell gegen Tübingens Kaya Bayram. Foto: Roland Sippel/Eibner

Interessant: Bei den Göttingern wird mit Nils Schmitz auch ein Reutlinger auflaufen, der in der Jugend einige Jahre für die Young Tigers Tübingen spielte. Der 24-Jährige ging in der zweitklassigen Pro A bereits für Karlsruhe, Jena und Bremerhaven auf Korbjagd. Im Sommer erhielt der Aufbauspieler während der Vorbereitung zunächst einen Kurzzeitvertrag über zwei Monate bei den »Veilchen«. Schmitz überzeugte die Verantwortlichen davon, seinen Vertrag im Oktober bis zum Saisonende zu verlängern.

»Nils hat von mir eine klare Aufgabe: Er soll in der Defense ein Kettenhund sein und hart verteidigen. Im Angriff soll er sich auf die einfachen Dinge konzentrieren. Nils fügt sich unglaublich gut in die Truppe ein, hat immer ein Lachen auf den Lippen und arbeitet hart«, berichtet Trainer Strauß dem GEA. Der gebürtige Reutlinger kommt in durchschnittlich 17 Minuten Spielzeit auf 4,1 Punkte, 2,1 Rebounds und 1,2 Vorlagen.

Was Hoffnung auf eine Tübinger Überraschung gegen das beste Auswärtsteam der Liga macht: Im Hinspiel setzten sich die Sonko-Schützlinge mit 90:83 gegen die BG durch. Überragender Mann war Spielmacher JaCobi Wood mit 31 Punkten, neun Rebounds und sieben Assists. Doch der 23-Jährige wird seit längerer Zeit wegen eines Mittelfußbruchs schmerzlich vermisst. Es sind harte Zeiten für die Tigers Tübingen. (GEA)