Tigers Tübingen feiern den dritten Sieg im vierten Zweitliga-Spiel

TÜBINGEN. Der Basketball-Zweitligist Tigers Tübingen hat den dritten Sieg im vierten Saisonspiel eingefahren. Die Neckarstädter setzten sich am Samstagabend vor 1.960 Zuschauer in der Paul-Horn-Arena mit 92:84 (41:51) gegen die ART Giants Düsseldorf durch. Dabei hatte es lange danach ausgesehen, als würde es für die Neckarstädter die zweite Heimniederlage in Folge setzen. Schließlich blickte man im dritten Viertel noch einem 16-Punkte-Rückstand entgegen. Doch die Tübinger fanden über eine starke und aggressive Leistung in der Defensive zum richtigen Zeitpunkt auch im Angriff in einen Flow und machten das große Comeback perfekt. Da spielte es auch keine Rolle, dass der Distanzwurf extrem schlecht fiel. Nur vier von 14 Dreier verwandelten die Hausherren. Topscorer bei den Tigers wurde abermals Spielmacher Kenny Cooper (26 Punkte). Überragender Mann bei den Düsseldorfern war Ade Sanni mit unglaublichen 41 Zählern. Für die Raubkatzen geht es kommenden Sonntag mit einen Auswärtsspiel bei den Dresden Titans weiter. (GEA)