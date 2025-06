Tigers Tübingen: Erster Zugang für die kommende Zweitliga-Saison ist fix

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Tübinger Basketballer haben den ersten externen Zugang für die kommende Zweitliga-Saison verpflichtet. Neben dem neuen Trainer Henrik Sonko wird es bei den Tigers künftig einen weiteren Schweden geben. Felix Edwardsson wechselt von den Giants Düsseldorf zu den Raubkatzen, bei denen der 26-Jährige einen Einjahresvertrag erhält. Wichtig: Edwardsson zählt aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung inzwischen als Deutscher, von denen in der 2. Bundesliga immer zwei Spieler gleichzeitig auf dem Parkett stehen müssen.

»Seine Vielseitigkeit auf den großen Positionen macht ihn zu einem sehr interessanten Spieler. Dazu macht er viele kleine Dinge für eine Mannschaft. Dass er einen Bezug zu Trainer Sonko hat, wird die Aufgabe für ihn einfacher machen«, sagt Tübingens-Sportdirektor Eric Detlev über den Zugang, der auf der offiziellen Pro-A-Website als Power Forward gelistet wird. Coach Sonko, der Edwardsson einst in der schwedischen U 20-Nationalmannschaft trainierte, berichtet über seinen Landsmann: »Er kann beide große Positionen spielen, dazu besitzt Felix einen guten Basketball-IQ. Ich bin überzeugt, dass er noch mehr aus sich herausholen kann. Seine professionelle Einstellung wird unserer Mannschaft auf jeden Fall gut zu Gesicht stehen.«

Der Neu-Tübinger, der im schwedischen Uppsala 1999 das Licht der Welt erblickte, absolvierte in der vergangenen Saison 31 Zweitliga-Begegnungen für Düsseldorf. In durchschnittlich 15 Minuten pro Partie erzielte Edwardsson 3,7 Punkte und 2,6 Assists. Seine ersten Gehversuche in Deutschland unternahm der 26-Jährige 2015 im Nachwuchs des Bundesligisten Bamberg. 2020 ging es für den Big Man dann für eine Saison nach Schwenningen. Bei den MLP Academics Heidelberg stand Edwardsson in der Bundesliga-Spielzeit 2022/23 unter Vertrag und absolvierte 13 BBL-Spiele. Zuletzt lief er für die Rheinländer auf. Edwardsson hat somit bereits acht Jahre in Basketball-Deutschland auf dem Buckel. Während dieser Zeit zog es den Schweden in zwei Spielzeiten zurück in die Heimat zum Erstligisten Jämtland Basket. (GEA)