Tigers-Coach Domenik Reinboth treibt seine Personalplanungen weiter kräftig voran

TÜBINGEN. Die Kaderplanung von Domenik Reinboth, seines Zeichens neuer Headcoach des Basketball-Zweitligisten Tigers Tübingen, nimmt weiter an Fahrt auf. Nach der Verpflichtung des 19 Jahre alten Silas Oriane in der vergangenen Woche, der über einen deutschen Pass verfügt und von den Bakken Bears aus Dänemark kommt, ist Vincent Neugebauer der zweite externe Neuzugang bei den Raubkatzen. Der 22-Jährige unterschreibt einen Vertrag über zwei Spielzeiten mit der Option für ein drittes Jahr und wird sich künftig das Trikot mit der Nummer neun überstreifen, so der Wunsch des Spielers. Neugebauer gilt als aufstrebendes deutsches Talent auf den Positionen unter dem Korb und passt damit ideal in das Beuteschema des Tübinger Clubs, der auch nach dem BBL-Abstieg auf entwicklungsfähige Spieler setzen möchte.

Neugebauer möchte in der Neckarstadt den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere gehen. Zuletzt spielte der 2,13 große Big Man per Doppellizenz für den künftigen Ligakonkurrenten Phoenix Hagen. Zu den Donnervögeln war er erst kurz vor dem Saisonende gewechselt und erreichte mit ihnen das Halbfinale in der Play-off-Runde. Für die Hagener kam der gebürtige Oldenburger in acht Spielen auf durchschnittlich 2,2 Punkte und 1,7 Rebounds in acht Minuten Einsatzzeit. Den Großteil der abgelaufenen Spielzeit verbrachte Neugebauer, der auch schon für die deutsche U 20-Nationalmannschaft aufgelaufen ist, jedoch in der Pro B beim Team Ehingen Urspring, das der neue Tigers-Coach Reinboth zwischen 2015 und 2021 trainiert hatte. Dort sorgte der 22-Jährige für mächtig Furore und zählte in 24 Spielen mit durchschnittlich 15,3 Zählern und 9,1 Rebounds zu den besten Spielern der gesamten Liga. In gleich zehn Partien gelangen ihm dabei jeweils zweistellige Ausbeuten bei Punkten und Rebounds, das sogenannte »Double-Double«. Mit diesen guten Leistungen weckte er das Interesse von anderen Clubs. Erst von Hagen, nun also von den Tigers.

»Ich habe großes Vertrauen in die Arbeit von Coach Reinboth. Dazu ist Tübingen ein guter Standort für junge Spieler«

»Ich habe großes Vertrauen in die Arbeit von Coach Reinboth. Dazu ist Tübingen ein guter Standort für junge Spieler und besitzt neben einer langen Tradition auch großartige Fans«, sagt Neugebauer zu seinem Wechsel an den Neckar. Sein künftiger Coach freut sich ebenfalls auf die Verpflichtung, die er am Mittwochmorgen persönlich über die Social-Media-Kanäle der Tigers verkündete: »Vincent ist ein junger und sehr beweglicher Spieler auf den großen Positionen. Er besitzt noch sehr viel Entwicklungspotenzial und passt somit ideal in unsere Herangehensweise, mit jungen Spielern zu arbeiten und diese gleichzeitig besser zu machen.«

Gleichzeitig wurde am Mittwoch bekannt, zu welchem Club es Flügelspieler Mateo Seric zieht. Der 25 Jahre alte langjährige Leistungsträger der Tübinger folgt seinem bisherigen Tigers-Coach Danny Jansson zum Bundesligisten MLP Academics Heidelberg, bei dem er einen Zweijahresvertrag unterschrieb. Jansson, der Ende Mai von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch machte, hatte zuvor bereits Dreierspezialist Erol Ersek zu seinem neuen Club gelotst. Nicht ausgeschlossen, dass noch weitere ehemalige Spieler dem am Dienstag 45 Jahre alt gewordenen Finnen nach Heidelberg folgen. (GEA)