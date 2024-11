Nachdem die Tübinger Zweitliga-Basketballer am Dienstagvormittag die Trennung von Ricards Vanagas bekanntgaben, stellten sie bereits am Donnerstagmorgen mit John Joseph »Jay« Nagle den Nachfolger vor.

Präsentation der ersten Tübinger Nachverpflichtung; Neuzugang Jay Nagle (Mitte) mit Trainer Domenik Reinboth (rechts) und Manager Philipp Reinhart. Foto: verein Präsentation der ersten Tübinger Nachverpflichtung; Neuzugang Jay Nagle (Mitte) mit Trainer Domenik Reinboth (rechts) und Manager Philipp Reinhart. Foto: verein

