An diesem Dienstag feiert Philipp Reinhart sein 100-Tage-Jubiläum als General Manager beim Basketball-Zweitligisten Tigers Tübingen. Im GEA-Interview spricht der 34-Jährige über seine bisherige Zeit und welche Schritte der Club in der Zukunft gehen will und muss

Hinterfragt gerne die Dinge, hat gleichzeitig jedoch immer ein offenes Ohr: Tigers-GM Philipp Reinhart. Foto: Tigers Tübingen/Duddek Hinterfragt gerne die Dinge, hat gleichzeitig jedoch immer ein offenes Ohr: Tigers-GM Philipp Reinhart. Foto: Tigers Tübingen/Duddek

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.