Das Auftaktspiel in der 2. Bundesliga am Freitag hat es für die Tigers Tübingen in sich. Warum die Gladiators Trier zu den Top-Favoriten zählen, was die Raubkatzen aus dem Pokalspiel gegen Oldenburg mitnehmen und wie kostspielig eine Auswärtsreise ist.

Trifft auf am Freitagabend auf seinen Ex-Club Trier: Tübingens Neuzugang Jonas Niedermanner (links). Foto: Frank/Eibner Trifft auf am Freitagabend auf seinen Ex-Club Trier: Tübingens Neuzugang Jonas Niedermanner (links). Foto: Frank/Eibner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.