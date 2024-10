Der Basketball-Zweitligist Tigers Tübingen bezwingt die Nürnberg Falcons mit 79:77 (36:45). Dabei war es einfach nur völlig verrückt, was sich in der Schlussphase dieser Begegnung abspielte. Wer gegen alle Wahrscheinlichkeiten zum Matchwinner wurde.

Die Emotionen müssen raus: Das Tigers-Team feiert den Last-Second-Auswärtssieg in einer großen Jubeltraube. Foto: Duddek/ Eibner Die Emotionen müssen raus: Das Tigers-Team feiert den Last-Second-Auswärtssieg in einer großen Jubeltraube. Foto: Duddek/ Eibner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.