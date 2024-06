Exklusiv: Wohin es Gianni Otto von den Tigers Tübingen zieht

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Gianni Otto hat sich entschieden. Am Sonntag gab der Basketball-Zweitligist Tigers Tübingen bekannt, dass der letztjährige Kapitän, der sich dieses Amt mit Routinier Till Jönke geteilt hatte, die Raubkatzen nach insgesamt vier Jahren verlassen wird. Wie der GEA nun erfahren hat, wird der 28-Jährige auch in der kommenden Saison in der Bundesliga auf Körbejagd gehen. Otto zieht es dem Vernehmen nach zum Syntainics MBC aus Weißenfels. Der Spielmacher soll beim Traditionsclub aus Sachsen-Anhalt, der in der abgelaufenen Saison auf Platz 13 landete, einen Einjahresvertrag unterschreiben.

Damit steht nun endgültig fest, dass bis auf Jönke kein Spieler aus dem letztjährigen Kader bei den Tübingern bleiben wird. Otto füllte die Rolle des Back-up-Spielmachers in der vergangenen Saison gut aus und kam insgesamt auf 28 Einsätze, in denen er durchschnittlich 3,4 Punkte und starke 2,5 Assists erzielte. Sein großes Highlight war die Partie Ende November gegen die EWE Baskets Oldenburg, als der gebürtige Remsecker sagenhafte 12 Vorlagen in nur 19 Minuten auflegte. (GEA)