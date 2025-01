Daniel Keppeler spielte vier Jahre für die Tigers Tübingen und stieg mit den Raubkatzen 2023 in die Bundesliga auf. Seit dieser Saison räumt der Big Man für Zweitligakonkurrent Crailsheim unter den Körben auf. Vor dem Duell gegen seinen Ex-Club am Samstag spricht der 28-Jährige darüber, warum im Sommer alles anders als geplant für ihn kam.

Lässt es seit dieser Saison für die Crailsheim Merlins krachen: Daniel Keppeler. Foto: Dennis Duddek Lässt es seit dieser Saison für die Crailsheim Merlins krachen: Daniel Keppeler. Foto: Dennis Duddek

