Die Tigers Tübingen bezwingen mit der vermutlich besten Leistung in der neuen Zweitliga-Saison Phoenix Hagen mit 83:71 (41:37). Der Wille, das Spiel unbedingt für sich zu entscheiden, war vor einer imposanten Zuschauerkulisse dabei in jeder Minute spürbar.

Gute Laune pur bei den Tigers Tübingen nach dem Sieg gegen Phoenix Hagen. Foto: Eibner/Woern Gute Laune pur bei den Tigers Tübingen nach dem Sieg gegen Phoenix Hagen. Foto: Eibner/Woern

