In Abwesenheit des erkrankten Tübinger Cheftrainers Domenik Reinboth darf Dhnesch Kubendrarajah an der Linie stehen. Was er nach der 62:76-Niederlage gegen Crailsheim von seinen Zweitliga-Basketballern fordert.

Der Tübinger Samuel Idowu (am Ball) wird von Daniel Keppeler gestoppt. Foto: Woern/Eibner Der Tübinger Samuel Idowu (am Ball) wird von Daniel Keppeler gestoppt. Foto: Woern/Eibner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.