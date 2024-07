Das ist der Fahrplan für die Vorbereitung des Zweitligisten Tigers Tübingen

Tübingens Neuzugang Marvin Heckel und Co. werden am 5. August in die Vorbereitung zur neuen Zweitliga-Saison starten.

TÜBINGEN. Bald geht es wieder los. Mehr als zwei Monate sind inzwischen vergangen seitdem die Zweitliga-Basketballer der Tigers Tübingen ihr letztes Pflichtspiel bestritten haben. Das war am 12. Mai, als der Bundesliga-Abstieg bereits besiegelt war und das Team von Headcoach Danny Jansson den MLP Academics Heidelberg zum Saisonabschluss mit 78:93 unterlag. Inzwischen trägt der langjährige finnische Tigers-Coach, der von einer Ausstiegsklausel im Vertrag Gebrauch machte, die Verantwortung in Heidelberg. Domenik Reinboth hat seinen Job bei den Raubkatzen aus der Neckarstadt übernommen. Wie der Club nun bekanntgab, bittet der 41-Jährige seine Mannschaft in zwei Wochen, am 5. August, zum offiziellen Trainingsstart.

Bereits ab dem 1. August sollen die neuen Spieler die Zelte in ihrer neuen sportlichen Heimatstadt aufschlagen. Aktuell umfasst der Kader acht Akteure. Gesucht werden noch drei Importspieler. Zudem soll bald schon Klarheit herrschen bei der Frage, wie es mit Tigers-Eigengewächs Joshua Schwaibold weitergeht. Das Team hinter dem Team steht bereits fest. Eine interessante Neuerung bringt die Personalie Bene Cords mit sich. Der 25-Jährige wird das Trainerteam als Athletikcoach begleiten, gleichzeitig wird Cords als angehender Physiotherapeut die Spieler auch vor und nach dem Training vor Ort in der Trainingshalle im Französischen Viertel behandeln können. »Das ist ein richtiges Upgrade im Vergleich zur Vergangenheit«, betont Tigers-Sportdirektor Eric Detlev.

Sieben Testspiele

Bis zum ersten Pflichtspiel am 14. September im BBL-Pokal (Auslosung am 25. Juli, ab 17.30 Uhr auf dyn.de) bestreiten die Tübinger insgesamt sieben Testspiele. Die ersten drei davon sind nicht öffentlich. Am 18. August gastiert der künftige Ligakonkurrent Nürnberg Falcons in Tübingen. Drei Tage später reisen die Tigers zum Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg. Am 24. August empfangen die Raubkatzen den Zweitliga-Meister Karlsruhe Lions. Zwei Tage später treffen die Tigers auf die Fellbach Flashers aus der Pro B. Das erste öffentliche Testspiel steigt am 1. September in der Paul-Horn-Arena. Dann treffen die Tübinger auf den ProB-Ligisten Ehingen Urspring, für den Reinboth zwischen 2015 und 2021 als Headcoach fungierte. Zum Abschluss vor dem Pflichtspielauftakt geht es für die Tigers zu einem Turnier nach Nürnberg mit den teilnehmenden Teams Nürnberg Falcons BC, Fribourg Olympic/Schweiz und Hubo Limburg United aus Belgien (7. und 8. September). Am 11. September präsentiert sich das Team schließlich bei der offiziellen Mannschaftsvorstellung bei den Stadtwerken Tübingen. (GEA)