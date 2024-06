Auch die Zukunft des Ex-Tigers Lanmüller ist in Tübingen jetzt geklärt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In Frankfurt hat der 1,93 Meter große Defensivspezialist einen Einjahresvertrag unterschrieben und spielt jetzt unter dem 123-maligen deutschen Nationalspieler Denis Wucherer auch wieder an der Seite von Lorenz Brenneke, mit dem er in der deutschen U 18-Auswahl 2018 das renommierte Albert-Schweitzer-Turnier gewann.

Lanmüller spielte in den vergangenen dreieinhalb Spielzeiten für die Tigers. Er wechselte im Dezember 2020 von Ulm nach Tübingen, wo er in der 2. Liga auf insgesamt 81 Einsätze für die Raubkatzen kam. In der abgelaufenen BBL-Saison kam der österreichische Nationalspieler in 30 Partien auf 2,7 Punkte, 1,4 Rebounds und 1,4 Assists für die Tigers. Sportlich stehen ihm zwei Aufstiege in die BBL sowie ein Abstieg aus dem deutschen Oberhaus zu Buche. (GEA)