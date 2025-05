Perfekter Saisonstart für den TC Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Zweites Spiel, zweiter Sieg: Der TC Metzingen hat einen perfekten Start in die neue Saison der Tennis-Oberliga hingelegt. Gegen die zweite Mannschaft des TA VfL Sindelfingen ließen Teamführer Thabo Siegler und Co. nichts anbrennen und setzten sich am heimischen Bongertwasen mit 6:3 durch. Der ungefährdete Heimerfolg ist umso höher einzuschätzen, weil die Sindelfinger vor einer Woche den Cannstatter TC, der zu den Meisterschaftsfavoriten gezählt wird, mit 7:2 bezwangen.

Nachdem Metzingens Routinier und Ex-Profi Ivan Nedelko an Position eins wieder einmal souverän die Oberhand behielt, schrieb vor allem das zweite Topduell eine interessante Geschichte. Der Schwede Isac Strömberg traf auf den Neuseeländer Kai Milburn. Beide Spieler schlagen in einer Mannschaft gemeinsam für das US-College in Mississippi auf und standen sich nun im beschaulichen Ermstal gegenüber. Strömberg setzte sich nach einem engen Match im entscheidenden Match-Tie-Break überaus deutlich mit 10:1 durch.

Youngster finden nicht zu ihrem Spiel

Bemerkenswert und durchaus kurios war auch das Duell zwischen TCM-Youngster Rico Dürr und Luc Ceuca. Was jedoch weniger am deutlichen Endergebnis (6:1, 6:2) für den Sindelfinger lag. Der 20-jährige Ceuca spielt sowohl die Vor- als auch die Rückhand beidhändig. Das sieht man nur ganz selten. Ebenfalls nichts zu holen im Einzel war für den aufstrebenden Daniel Heinz an Position vier gegen Finnegan Heber (2:6, 1:6). Beide Metzinger verloren übrigens auch ihre Doppelpartie deutlich (1:6, 1:6). »Sie haben nicht so richtig zu ihrem Spiel gefunden«, sagte Pressesprecher Andreas Ströbel.

Weil Routinier Thabo Siegler und Simon Schietinger ihre Matches zum Abschluss gewannen, gingen die Metzinger mit einer 4:2-Führung in die Doppelpartien. Dort sorgten Nedelko/Schietinger und Strömberg/Siegler mit zwei jeweils deutlichen Siegen für den 6:3-Endstand. »Es war nichts Spektakuläres dabei, unter dem Strich war es aber ein verdienter Heimsieg«, zog Ströbel ein positives Fazit nach dem ersten Heimspiel. Weil die Metzinger am kommenden Wochenende spielfrei haben, geht es für sie nach einer langen Pause erst am 29. Juni in der Oberliga weiter. (GEA)