ITF-Profi-Turnier Metzingen Open kehrt zurück

METZINGEN. In einem Monat ist es wieder soweit. Dann wird am Bongertwasen in Metzingen bereits im dritten Jahr in Folge wieder internationales Spitzentennis geboten. Das kann nur bedeuten: Das ITF-Profi-Turnier Metzingen Open, veranstaltet vom hiesigen TC Metzingen, ist zurück aus der Pause. Dieses Jahr schlagen »Die Stars von morgen« vom 21. Juli bis 28. Juli im Ermstal auf. Die Fans dürfen sich wieder einmal auf viele lokale Nachwuchsspieler, als auch erfahrene internationale Spieler freuen.

Trotz extremer Wetterschwankungen im vergangenen Jahr wurde das Turnier, wie bereits bei seiner Premierenausgabe im Jahr 2022, zu einem vollen Erfolg. Die Spieler schwärmten von den Rahmenbedingungen in den höchsten Tönen. Und vor allem »hatten wir mit Nicola Kuhn in der Meldeliste einen richtigen Glücksgriff«, wie Turnierdirektor Markus Gentner betont. Der 24-jährige ehemalige Grand-Slam-Turnier-Teilnehmer war die Hauptattraktion am Bongertwasen und meldete sich bei seinem Comeback nach langer Verletzungspause direkt eindrucksvoll mit dem Turniersieg zurück.

Attraktives Rahmenprogramm

»Der ausverkaufte Centercourt und der unfassbare Freudenjubel von Nicola Kuhn nach dem gewonnen Matchball habe ich immer noch vor Augen«, sagt Pressesprecher Andreas Ströbel. Ob Kuhn auch in diesem Jahr dabei ist, steht aktuell noch in den Sternen. Fest steht jedoch, dass der gesamte Metzinger Verein mit seinen vielen ehrenamtlichen Helfern wieder ein buntes und attraktives Rahmenprogramm für die Zuschauer auf die Beine stellen wird, das dem sportlichen Niveau in keinster Weise nachsteht. Der offizielle Startschuss in die bereits dritte Ausgabe der Metzingen Open fällt mit der Pressekonferenz am 11. Juli (11 Uhr). Die neuesten Informationen gibt es auf www.metzingen-open.com und auf den Social-Media-Kanälen. (GEA)