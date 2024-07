Ivan Nedelko startet am Mittwoch beim ITF-Tennis-Profi-Turnier Metzingen Open mit einer Wildcard im Hauptfeld. Warum es für den 38-Jährigen am Bongertwasen ein Heimspiel ist und auf welch spannenden Karriereweg der Ex-Profi zurückblicken kann.

Ivan Nedelko spielt für den TC Metzingen an Position eins. Foto: Verein Ivan Nedelko spielt für den TC Metzingen an Position eins. Foto: Verein

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.