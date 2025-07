Dritter Tag der Metzingen Open: Handel und Pörtner souverän in Runde zwei

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Das nennt man einen Auftakt nach Maß. Tim Handel hat in der ersten Runde der Metzingen Open nichts anbrennen lassen und seinem Gegner keine Chance gelassen. Der Ohmenhäuser Tennis-Profi setzte sich in seinem Auftaktmatch beim internationalen ITF-Turnier gegen den fehleranfälligen Qualifikanten Yannik Kelm souverän mit 6:3, 6:2 durch. »Ich bin zufrieden mit der ersten Partie. Ich habe gut serviert und souverän gespielt«, sagte der 28-Jährige.

Dabei zeigte sich, dass er als Local Hero bei den Zuschauern zieht. Der Center Court am Bongertwasen war um 17 Uhr extrem gut gefüllt. Das war in den vergangenen drei Jahren an einem Mittwoch in der Auftaktrunde in dieser Art und Weise selten der Fall gewesen. »Das ist sau cool und macht mir natürlich noch deutlich mehr Spaß, wenn so viel Zuschauer da sind«, freute sich der Zweitliga-Spieler des TV Reutlingen.

Der Gegner von Lasse Pörtner steht noch nicht fest. Foto: Joachim Baur

Auch der Kirchheimer Lasse Pörtner dürfte als hiesiger Spieler einen Anteil daran gehabt haben, dass die Zuschauertribünen bereits am Spätnachmittag gut gefüllt waren. Der 19-Jährige - mit einer Wildcard des WTB ausgestattet - spielte vor Handel auf dem Center Court und präsentierte sich mindestens genauso souverän wie sein Reutlinger Club-Kollege. Auch Pörtner hatte es gegen den Böblinger Aaron Funk mit einem Qualifikanten zu tun und setzte sich mit 6:3, 6:3 ebenfalls mühelos durch.

Weniger erfolgreich war dagegen Isac Strömberg, der vom TC Metzingen als Veranstalter eine Wildcard fürs Hauptfeld bekam. Der Oberliga-Spieler des TCM unterlag dem Belgier Emilien Demanet 0:6, 2:6. Vorzeitig seine Koffer packen musste auch sehr überraschend Vorjahressieger Florian Broska, der gegen den tschechischen Qualifikanten Daniel Siniakov (Württembergliga-Spieler des TEC Waldau) 1:6, 6:7 verlor.

Am Donnerstag warten in der zweiten Runde wieder spannende und hochklassige Matches. Die beiden lokalen Zugpferde sind direkt wieder gefordert. Handel trifft auf dem Center Court im Match des Tages (nicht vor 18 Uhr) auf den 20 Jahre alten Belgier Jack Loge. Pörtner spielt zuvor (nicht vor 15 Uhr) gegen den Sieger aus der Partie Simon Beaupain und Daniel Dutra da Silva, das wegen einbrechender Dunkelheit am Mittwochabend abgebrochen werden musste. (GEA)