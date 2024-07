Vor einer mehr als ansprechenden Zuschauerkulisse gibt es zum Start beim ITF-Turnier Metzingen Open hochklassige Matches zu bestaunen. Mittendrin: Ein 18-Jähriger vom TV Reutlingen. Was jedoch das eigentliche Highlight zum Auftakt am Dienstag war.

Liefert einen großen Kampf: Lasse Pörtner vom TV Reutlingen. Foto: Metzingen Open Liefert einen großen Kampf: Lasse Pörtner vom TV Reutlingen. Foto: Metzingen Open

