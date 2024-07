Ab dem 21. Juli geht es auf dem idyllisch gelegenen Bongertwasen im Ermstal wieder heiß her. Dann fällt der Startschuss bei den Metzingen Open. Was Turnierdirektor Markus Gentner vor der bereits dritten Auflage des internationalen Profi-Tennis-Turniers sagt.

Amtierender Titelträger der Metzingen Open: Nicola Kuhn. Foto: Jürgen Meyer Amtierender Titelträger der Metzingen Open: Nicola Kuhn. Foto: Jürgen Meyer

