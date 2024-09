Anke Wurst vom TC Doggenburg ist ein Phänomen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAUTING. Die Reutlinger Tennisspielerin Anke Wurst ist ein Phänomen. Kürzlich wurde die für den TC Doggenburg zum Schläger greifende ehemalige Profispielerin deutsche Meisterin in der Altersklasse 55. »Ich bin dieses Jahr super drauf«, sagte sie nach ihrem überaus souveränen Triumph in Ingelheim. Nun holte sie mit Doggenburg den Mannschaftstitel bei den »Deutschen« – und zwar in der Altersklasse 40. Wurst, mit 57 die älteste Akteurin ihres Teams, tritt bei Doggenburg sogar als Nummer eins an.

In der Endrunde gewann Doggenburg im Halbfinale gegen den TC Gauting 5:4. Wurst bezwang dabei im Spitzeneinzel Darina Bednarova 6:4, 6:1. Bednarova ist zehn Jahre jünger als Wurst und gehörte einst in der Weltrangliste zu den Top 50. Im Finale gegen den TC Bredeney aus Essen bezwang die Reutlingerin Katharina Jacob mit 6:0, 5:7, 14:12. Im zweiten Satz brachte Wurst, die auch schon bei Senioren-Weltmeisterschaften Titel holte, eine 5:2-Führung nicht ins Ziel. Im Match-Tiebreak verwandelte sie ihren neunten Matchball und holte den vierten Punkt für ihr Team. Anschließend holte Wurst auch den fünften Zähler für Doggenburg – im Doppel siegte sie an der Seite von Sibylle Elsland mit 6:2, 6:3. (kre)