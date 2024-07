Am Sonntag fällt beim internationalen Tennis-Profi-Turnier Metzingen Open der Startschuss mit der Qualifikation. Am Dienstag legt das Hauptfeld los. Die wichtigsten Punkte vor der dritten Auflage des ITF-Future-Turniers am Bongertwasen im Überblick.

Lasse Pörtner vom TV Reutlingen hat den direkten Sprung ins Hauptfeld der Metzingen Open geschafft. Foto: Privat Lasse Pörtner vom TV Reutlingen hat den direkten Sprung ins Hauptfeld der Metzingen Open geschafft. Foto: Privat

