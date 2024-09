Am Samstag, 14. September, erwartet der Fußball-Oberligist SSV Reutlingen den SV Oberachern. Es ist das letzte Spiel für den SSV nach zwei Englischen Wochen in Folge.

Steht auch gegen den SV Oberachern im Kader: SSV-Rechtsverteidiger-Talent Manuel Walz (vorne). Foto: Joachim Baur Steht auch gegen den SV Oberachern im Kader: SSV-Rechtsverteidiger-Talent Manuel Walz (vorne). Foto: Joachim Baur

