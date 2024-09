Am Samstag, 7. September, gastiert der Fußball-Oberligist SSV Reutlingen beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Für zwei Reutlinger Akteure ist es die Rückkehr an ihre langjährige Wirkungsstätte.

Riccardo Gorgoglione plagt sich derzeit mit einer Verletzung herum. Foto: Frank Pieth Riccardo Gorgoglione plagt sich derzeit mit einer Verletzung herum. Foto: Frank Pieth

