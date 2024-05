Wie der SSV Reutlingen noch in der Oberliga bleiben könnte

SSV-Kapitän Denis Lübke und seine Teamkollegen stehen in der Oberliga am Abgrund.

REUTLINGEN. Wenn es schlecht läuft, dann kommen auch noch schlechte Nachrichten aus anderen Stadien hinzu. Als die 1:3-Niederlage des Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen beim FC Nöttingen amtlich war, stand es im Duell zwischen dem FC Denzlingen und dem FV Ravensburg 2:2. Wenn es bei diesem Spielstand geblieben wäre, dann hätte der SSV den letzten Spieltag am Samstag, 1. Juni, als Drittletzter in Angriff nehmen können. Doch im Einbollenstadion in Denzlingen trat in der Nachspielzeit ein gewisser Karl-Luis Dees auf den Plan - er brachte den FC Denzlingen mit seinem Treffer noch auf die Siegerstraße. Der SSV Reutlingen geht nun als 17. und Vorletzter in den Schluss-Durchgang.

Ist der Abstieg des SSV Reutlingen besiegelt? Was muss passieren, damit der Kreuzeiche-Club doch noch den Sprung ans rettende Ufer schafft?

Falls der SSV am 1. Juni (15.30 Uhr) im Kreuzeiche-Stadion gegen den ATSV Mutschelbach verliert, bleibt er Vorletzter und muss sich künftig Verbandsligist nennen.

Wie der GEA am Rande des Spiels in Nöttingen aus einer guten Quelle erfuhr, sei der Rückzug des ATSV Mutschelbach aus dem baden-württembergischen Oberhauses sicher. Die Meldefrist für die Oberliga läuft allerdings erst am 31. Mai ab, und es ist davon auszugehen, dass Mutschelbach bis dahin seinen Verzicht auf einen Oberliga-Startplatz nicht offiziell verkünden wird.

Die Oberliga hat eine Normalzahl von 18 Vereinen. Aus der Verbandsliga kommen vier Aufsteiger hoch, aus der Regionalliga mit der TSG Balingen und dem VfR Aalen zwei Teams hinzu. Das sind dann 24 Teams. Der Meister steigt auf, bleiben 23. Das würde bedeuten: Fünf Absteiger. Falls sich der Zweite der Oberliga in den Aufstiegsspielen gegen die Vize der Oberligen Hessen und Rheinland-Pfalz/Saar durchsetzt, gibt es vier Absteiger. Wenn dann noch Mutschelbach zurückzieht, würden die letzten Drei plus Mutschelbach in die Verbandsliga runter gehen.

Theoretisch kann der SSV (34 Punkte) mit einem Sieg gegen Mutschelbach den FC Denzlingen, FC Holzhausen (beide 35) und den FSV 08 Bietigheim-Bissingen (36) überholen und Fünftletzter werden. Die Reutlinger sollten zumindest an zwei dieser drei Clubs vorbeiziehen, um als Viertletzter (bei einem Mutschelbacher Rückzug) in der Oberliga zu bleiben. Denzlingen spielt am letzten Spieltag beim Schlusslicht Offenburger FV, Holzhausen erwartet Aufstiegsaspirant SG Großaspach und Bissingen gastiert beim FV Ravensburg. (GEA)