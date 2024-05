Der SSV Reutlingen ist fast abgestiegen

Bitte aktivieren Sie Javascript

NÖTTINGEN. Einmal mehr 1:0 geführt, am Ende aber verloren. Das alte Lied beim Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen. Die Nullfünfer führten beim FC Nöttingen zur Pause mit 1:0. Luca Meixner war in der 29. Minute nach Vorarbeit von Riccardo Gorgoglione erfolgreich. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Jimmy Marton nach einem Riesenpatzer in der Reutlinger Hintermannschaft das 1:1. »Danach waren wir komplett von der Rolle«, stellte SSV-Trainer Philipp Reitter fest. Am Ende stand eine 1:3-Niederlage zu Buche.

Der SSV ist vor dem letzten Spieltag mit 34 Punkten Vorletzter. Nur ein großes Wunder kann den Kreuzeiche-Club vor dem Absturz in die Verbandsliga bewahren. Zum einen müssen die Reutlinger am 1. Juni ihr Heimspiel gegen den ATSV Mutschelbach gewinnen, und dann müssen auch die vor dem SSV platzierten Teams FC Denzlingen, FC Holzhausen (beide 35 Zähler) und FSV 08 Bietigheim-Bissingen (36) mitspielen. Es sieht zappenduster für den SSV aus. (GEA)