Wer läuft beim SSV Reutlingen als Rechtsverteidiger auf?

REUTLINGEN. Wenn man sich den 27-Mann-Kader des Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen vor Augen führt, findet man in der Rubrik »Abwehr« acht Spieler. Bitter für die Nullfünfer: Von diesem Oktett stehen Trainer Alexander Strehmel an diesem Samstag (17 Uhr) in der Partie beim Aufsteiger Türkspor Neckarsulm lediglich drei Akteure zur Verfügung.

Der normalerweise als Rechtsverteidiger auflaufende Luca Plattenhardt fehlt - Flitterwochen. Innenverteidiger Sladan Puseljic fehlt - Rotsperre. Rechtsverteidiger Manuel Walz fehlt - Kreuzbandriss. Abwehr-Allrounder Tim Wöhrle fehlt - tastet sich nach seinem Kreuzbandriss ans Mannschaftstraining heran. Der zweitliga-erfahrene Moritz Kuhn fehlt - im Aufbautraining.

Gangloff könnte in die Bresche springen

Drei Positionen in der Vierer-Abwehrkette dürften vergeben sein. Routinier Jonas Vogler soll und muss den Abwehrladen zusammenhalten, Youngster Jonathan Hageloch dürfte an der Seite von Vogler das Innenverteidiger-Duo bilden und auf der linken Seite agiert Ben Schaal. Doch wer verteidigt auf der rechten Bahn?

Strehmel hat sich in den vergangenen Tagen den Kopf zermartert. »Rechts hinten muss ich wohl einen Mittelfeldspieler einsetzen.« Wer das sein wird, konnte und wollte der SSV-Kommandogeber noch nicht sagen. Ein heißer Kandidat dürfte Marlon Gangloff sein. Der vor Saisonbeginn vom niedersächsischen Oberligisten SSV Vorsfelde gekommene Offensivmann könnte dank seiner Körperlichkeit als Verteidiger in die Bresche springen.

Adrovic fehlt weiterhin

Als Rechtsverteidiger auflaufen könnte auch Hageloch. Dann müsste aber der Youngster aus Oberstetten in der Abwehrzentrale von einem Mittelfeldakteur ersetzt werden. Da käme Yannick Toth in Frage, der in der Vergangenheit öfter als Innenverteidiger ausgeholfen hat, sich dabei aber nicht sonderlich wohlfühlt. Zudem würde dann ein Loch im defensiven Mittelfeld klaffen, nachdem mit Jonah Adrovic ein etatmäßiger Sechser weiterhin verletzungsbedingt nicht zur Verfügung steht.

Man darf sicherlich von Pech sprechen, wenn von acht Abwehrspielern nur drei auflaufen können. Möglicherweise ist der Verein bei der Kaderplanung aber doch etwas blauäugig zu Werke gegangen. Wöhrle und Kuhn waren und sind nun mal zumindest in der Saison-Anfangsphase nicht fit, das war jedoch vorhersehbar.

Strehmel nimmt sich selbst in die Pflicht

Reutlingens Kommandogeber hat einige unruhige Tage hinter sich. »In der Nacht von Freitag auf Samstag habe ich nicht geschlafen«, erzählt der Ex-Profi. Am vergangenen Freitag, beim Saisonauftakt in Villingen, geschah etwas, was normalerweise nicht passieren darf - der SSV führte zur Pause 3:0 und schlich am Ende als 3:4-Verlierer vom Platz. »Wir hatten das Spiel offensichtlich schon abgehakt«, meint Strehmel. »Jeder hat zehn Prozent weniger gemacht. Wir waren alle zu lieb.« Strehmel nimmt sich selbst aber auch in die Pflicht und stellt fest: »Vielleicht habe ich in der Halbzeitpause die falschen Worte gewählt.«

Drei Ex-SSVler bei Türkspor

Zu lange zurückblicken hilft allerdings nicht. Strehmel betont deshalb: »Ich glaube an meine Mannschaft. In der Rückrunde der vergangenen Saison haben wir immer wieder gezeigt, dass wir aufstehen können.« Vor dem ambitionierten Aufsteiger Türkspor Neckarsulm hat er Respekt: »Das ist eine technisch gute Mannschaft mit einigen erfahrenen Spielern.« Drei Türkspor-Akteure haben eine Reutlinger Vergangenheit: Der 34 Jahre alte Spielertrainer Julian Grupp streifte sich in der Jugend und in der Männer-Oberliga das SSV-Trikot über, der 42 Jahre alte Marco di Biccaro war von 2017 bis 2019 beim Kreuzeiche-Club und der 32 Jahre alte Goalgetter Cristian Gilles erzielte für den SSV in der Saison 2018/19 in 25 Begegnungen zwölf Tore. (GEA)