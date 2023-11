Warum das Heimspiel des SSV Reutlingen abgesagt wurde

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das für Samstag angesetzte Heimspiel der Oberliga-Fußballer des SSV Reutlingen gegen den FSV Hollenbach wurde abgesagt. Das gab der Club am Mittwoch bekannt. »Grund für die Absage ist, dass der Platz im Kreuzeiche-Stadion aufgrund des Dauerregens bereits jetzt stark durchgeweicht ist«, teilte der SSV mit.

Die Entscheidung, keinen Fußball zu spielen, lag aber nicht in den Händen des Vereins. Vielmehr habe die Stadt als Eigentümer ihr Veto eingelegt, erklärte Sponsoring-Leiter Andreas Will. »Der Platz wurde von einem Verantwortlichen angeschaut. Es wurde kommuniziert, dass unter diesen Umständen nicht gespielt werden kann«, so Will weiter. Der SSV selbst hätte »natürlich gerne gespielt«.

Kunstrasen keine Option

Die Partie stattdessen auf dem ans Stadion angrenzenden Kunstrasen auszutragen, sei keine Option gewesen, ließ der SSV-Verantwortliche wissen. »Die Organisation können wir in der Kürze der Zeit nicht darstellen.« Will gibt zu bedenken, dass die Vorbereitung auf ein Heimspiel mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Sicherheitspersonal, die Verpflegung der Fans und die Unterbringung der VIP-Gäste seien nur einige.

Für das Spiel erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit für das Nachholspiel, teilt der Verein mit. Als Alternativtermin sei vonseiten des Württembergischen Fußballverbands (WFV) und der Reutlinger Stadtverwaltung derzeit der Samstag, 9. Dezember, im Gespräch. (GEA)