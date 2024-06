Die Fußballer des SSV Reutlingen drücken dem 1. Göppinger SV die Daumen. Gelingt Göppingen, in dessen Reihen vier ehemalige SSV-Kicker stehen, der Aufstieg in die Regionalliga, bleibt der SSV in der Oberliga. Falls Göppingen scheitert, steigen die Reutlinger in die Verbandsliga ab.

Der Ex-Reutlinger Filip Milisic (links) vom 1. Göppinger SV im Zweikampf mit seinem Kumpel Onesi Kuengienda. Foto: Eibner-Pressefoto Der Ex-Reutlinger Filip Milisic (links) vom 1. Göppinger SV im Zweikampf mit seinem Kumpel Onesi Kuengienda. Foto: Eibner-Pressefoto

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.