Verpflichtet der SSV Reutlingen einen Top-Torjäger der Oberliga?

REUTLINGEN. Bahnt sich ein Transfer-Hammer beim SSV Reutlingen an? Laut GEA-Informationen führt der Fußball-Oberligist Gespräche mit Angreifer Konstantinos Markopoulos. Der 32-jährige Grieche ist ein Hochkaräter. Für seinen bisherigen Arbeitgeber, den 1. CfR Pforzheim, steht er bei zwölf Saisontoren in 17 Begegnungen. In der Vorsaison traf Markopoulos sage und schreibe 29-mal und wurde Torschützenkönig der Oberliga.

Die Badische Neueste Nachrichten bestätigten den Wechsel nach Reutlingen bereits. Die Pforzheimer Zeitung berichtete zuletzt über finanzielle Schwierigkeiten beim Liga-Konkurrenten des Kreuzeiche-Clubs, was ein Grund für einen Transfer sein könnte.

SSV Reutlingen dementiert Vollzug des Wechsels

Aus dem Lager des SSV Reutlingen sind bisher ganz andere Töne zu hören. Längst sei nichts in trockenen Tüchern. Der Wechsel sei schon gar nicht vollzogen. Begrüßen würde man einen Top-Stürmer wie Markopoulos aber sicher mit Handkuss. In 20 Liga-Partien traf die SSV-Offensive bislang lediglich 26 Mal. In der Hinrunde fehlte dem Team von Trainer Alexander Strehmel genau dieser Typ Spieler. (GEA)