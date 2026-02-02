Transfer-Coup: SSV Reutlingen verstärkt sich mit Stürmer Marcel Sökler

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Transfer-Coup, Hammer-Verpflichtung, Königs-Transfer – der abstiegsbedrohte Fußball-Oberligist SSV Reutlingen hat kurz vor dem Ende der Wechselfrist zugeschlagen. Marcel Sökler kommt vom Liga-Rivalen FC 08 Villingen an die Kreuzeiche und steigt am Dienstag ins Training ein. »Wir mussten handeln. Da wir verletzungsbedingt derzeit keinen Stürmer mehr haben, wäre es ein riesengroßes Risiko gewesen, ohne einen neuen Angreifer in die restliche Runde zu gehen«, erklärt der Sportliche Leiter Christian Grießer.

Nach guten Gesprächen mit dem Spieler folgte am Sonntag die interne Abstimmung mit dem Aufsichtsrat. Am Montag ging es dann schnell, beide Seiten einigten sich über die Details. Der SSV bedankt sich beim abgebenden Oberliga-Konkurrenten FC 08 Villingen für die reibungslose Abwicklung des Transfers.

»Marcel Sökler ist einer der absoluten Top-Torjäger der vergangenen Jahre«, erklärt SSV-Trainer Thomas Herbst. »Ich kenne ihn schon lange. Wir hatten in den letzten Tagen einen guten Austausch. Marcel ist körperlich in einer guten Verfassung.« Der 34 Jahre alte Sökler, der schon in früheren Jahren immer wieder auf der Wunschliste des SSV stand, hat in der Vorrunde für Villingen in 19 Begegnungen zehn Tore erzielt. Insgesamt stehen 175 Oberligaspiele mit 134 Treffern in seiner imposanten Vita. In der Regionalliga kam der gebürtige Nagolder für den 1. FC Saaarbrücken, Waldhof Mannheim, VfB Stuttgart II, SGV Freiberg und Villingen in 169 Partien auf 60 Tore.

Marcel Sökler blickt mit großer Motivation auf seine neue Aufgabe an der Kreuzeiche: »Der SSV Reutlingen ist ein Verein mit großer Tradition und klaren Zielen. Ich freue mich auf diese Aufgabe und werde alles daran setzen, meine Erfahrung einzubringen und dem Verein dabei zu helfen, diese Ziele zu erreichen.« (GEA/pm)