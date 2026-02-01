Standard-Tore bringen SSV Reutlingen 4:2-Erfolg beim VfL Sindelfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

SINDELFINGEN. Dank dreier Tore nach Standardsituationen feiert der SSV Reutlingen einen 4:2 (2:2)-Erfolg beim Landesligisten VfL Sindelfingen. Für Trainer Thomas Herbst war es der erste Sieg an der Seitenlinie der Nullfünfer - allerdings noch lange kein Grund, euphorisch zu werden. »Abgesehen von den ersten zehn Minuten war es ein ordentlicher Auftritt«, meinte der 38-Jährige nach dem zweiten Test der Wintervorbereitung nüchtern.

Im Spiel des SSV wechselten sich wie beim 2:2 in der Vorwoche gegen den TSV Oberensingen (Verbandsliga) Licht und Schatten ab. Los ging es am Sonntagnachmittag ganz schlecht. Zwei Aussetzer von Innenverteidiger Jonas Vogler sorgten dafür, dass Sindelfingen bereits nach drei Minuten mit 2:0 in Führung lag. Danach berappelte sich der abstiegsbedrohte Oberligist allerdings. »Wir haben das Spiel angenommen und es dann ordentlich gemacht«, berichtete Herbst. Offensivmann Noah Maurer brachte Reutlingen nach 21 Minuten wieder näher heran. Für die Kreuzeiche-Kicker folgten Treffer durch Marlon Gangloff (24.), Leander Vochatzer (62.) und Sladan Puseljic (78.) jeweils nach ruhenden Bällen.

Lob für Jonathan Hageloch

Aber auch aus dem Spiel heraus ging mehr als noch in der Vorwoche. »Unser Passspiel war deutlich besser, außerdem hatten wir eine gute Struktur gegen den Ball«, erklärte der SSV-Coach, dessen Team vorne einiges liegen ließ. »Die Gradlinigkeit fehlt«, monierte Herbst. »Wir sind im letzten Drittel zu verspielt.«

Ein Lob gab es für Verteidiger Jonathan Hageloch, der an seinem 20. Geburtstag »abgeklärt« und »souverän« agierte. Gleiches galt für Johannes Wally im zentralen Mittelfeld. Insgesamt sah Herbst seine Truppe nach einer intensiven Trainingswoche und dem Testspiel-Erfolg »im Soll«. Die personelle Lage bleibt an der Kreuzeiche allerdings weiter angespannt. (GEA)