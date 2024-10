SSV Reutlingen vor schwerer Aufgabe in Backnang

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Vor dem Spiel bei der TSG Backnang rückt beim SSV Reutlingen der Sport mal eben in den Hintergrund, weil der Fußball-Oberligist sich kurzerhand dazu entschied, seinem Trainer Philipp Reitter während der laufenden Trainingswoche den Laufpass zu geben. Nun ranken sich rund um den ehemaligen Zweitligisten die Spekulationen: Wer könnte der neue Mann an der Seitenlinie denn sein? Schaffen es die Nullfünfer mit dem nächsten Coach wieder zu mehr Glanz? Vieles ist offen. Glasklar ist allerdings, dass am Samstag in Backnang (14 Uhr) der bisherige »Co« Daniel Bogdanovic die Verantwortung für die Kicker hat und die Reutlinger schleunigst Punkte brauchen, um aus der selbsternannten »Ergebniskrise« zu kommen.

Was es dafür braucht? Vor allem mehr Konstanz und Stabilität. Die Defensivschwächen, die sich der SSV zuletzt fast in jeder Partie erlaubte, macht der Sportliche Leiter Christian Grießer als ein großes Problem aus. Erfreuliche Neuigkeiten hat Bogdanovic: Mit Onesi Kuengienda, Cedric Guarino und Riccardo Gorgoglione trainierten drei zuletzt ausgefallene Leistungsträger wieder mit. Wer letztlich auf dem Platz steht, ist aber noch nicht sicher. Tobias Dierberger muss mit Rotsperre pausieren.

Was für den Interimstrainer feststeht: »Es wird ein schwieriges Spiel«. Backnang liegt auf Rang zwölf und damit zwei Plätze vor dem SSV. Aus den vergangenen drei Partien gab es satte sieben Punkte. »Wir müssen jetzt das Beste aus der schwierigen Situation machen«, meint Kapitän Yannick Toth. (GEA)