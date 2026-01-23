SSV Reutlingen verstärkt sich in der Offensive

REUTLINGEN. Fußball-Oberligist SSV Reutlingen 05 verstärkt sich zur Winterpause mit Terry Asare. Der Offensivspieler schließt sich den Nullfünfern an und soll in der Rückrunde auf der Außenposition für zusätzliche Impulse sorgen, gab der Verein am Freitag bekannt. Der 28-Jährige lief in der Hinrunde für den Reutlinger Liga-Konkurrenten TSG Backnang auf, bei 18 Einsätzen gelangen ihm drei Treffer. Im Januar verließ Asara den Club aus damals unbekannten Gründen.

Der gebürtige Stuttgarter trug von 2017 bis 2021 das Trikot des FV Löchgau in der Landes- und Verbandsliga. Anschließend wechselte er zum 1. CfR Pforzheim in die Oberliga. Zur Saison 2023/24 ging es zum Oberligisten FC Rot-Weiß Koblenz, eine Spielzeit später sammelte er bei BSG Chemie Leipzig Erfahrung in der Regionalliga.

Asare bringt Dynamik und Offensivdrang mit und freut sich auf seine neue Aufgabe an der Kreuzeiche, heißt es in der Club-Mitteilung. Seine Entscheidung für den SSV begründet er wie folgt: »Ich habe mit Backnang bereits gegen den SSV Reutlingen gespielt und habe schon am Spieltag selbst die enorme Power und Wucht gespürt, die dieser Verein ausstrahlt, sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen. Die Atmosphäre, die Intensität und die Energie haben Eindruck hinterlassen.«

Christian Grießer, Sportlicher Leiter des SSV Reutlingen, betont: »Wir müssen aufgrund der angespannten Verletztensituation reagieren. Mit Terry bekommen wir einen Spieler, der uns mit seiner Regionalliga-Erfahrung und seinem Tempo sofort mehr Optionen gibt.« (pm/GEA)