So ist die Lage beim SSV Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Samstagnachmittag (14 Uhr) ist es so weit. Der SSV Reutlingen bestreitet sein erstes Testspiel der Wintervorbereitung. »Endlich«, freut sich Neu-Trainer Thomas Herbst. Er und seine Oberliga-Fußballer mussten sich etwas länger gedulden als eigentlich geplant. Schon am vergangenen Samstag sollte die Partie gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall steigen, doch der Kontrahent musste absagen, da eine Krankheitswelle zu viele Spieler lahmlegte. »Das war natürlich ärgerlich«, betont Herbst, der nun fest davon ausgeht, an diesem Wochenende seine Premiere an der Seitenlinie beim SSV geben zu können. Vor dem Duell gegen den Verbandsligisten TSV Oberensingen zog der 38-Jährige eine Zwischenbilanz nach eineinhalb Wochen im Dienst.

Wie blickt Trainer Herbst auf seine ersten Wochen an der Kreuzeiche?

»Ich fühle mich wohl«, sagt Herbst und ergänzt: »Es fühlt sich im positiven Sinne normal an.« Langsam würde sich zwischen ihm und seinem »Co« Marvin Petzschner eine gute Routine einstellen, und auch die Mannschaft wisse mittlerweile »auf was ich Wert lege«. Das Zwischenfazit: »Der Start ist gelungen – zumindest für den Trainingsbetrieb. Wir haben sehr intensiv gearbeitet.« Klar ist ihm aber auch: »Training ist das eine, Spiele sind das andere.«

Wie ist die personelle Situation?

Angespannt. In den Test am Samstag werden die Reutlinger mit 15 bis 16 Spielern gehen. Angesichts des knapp 30 Mann starken Kaders des SSV sind das nicht sonderlich viele. Zahlreiche Leistungsträger fehlen aufgrund von Verletzungen nach wie vor. Doch es gibt auch positive Nachrichten. Torjäger Konstantinos Markopoulos absolvierte jüngst wieder Teile des Trainings. Stammtorwart Marcel Binanzer ist seit zwei Wochen dabei und auch Jonas Meiser könnte am Samstag nach langer Pause einige Minuten sammeln.

Haben die Nullfünfer ein Fitness-Problem?

Es ist ein Thema, das sich beim SSV Reutlingen in den letzten Jahren hartnäckig hält. Immer wieder ist die Rede davon, dass die Kreuzeiche-Fußballer nicht fit genug sind. Auffällig war in einigen Spielen vor der Winterpause zumindest, dass die Mannschaft im zweiten Durchgang eine schwächere Leistung aufs Feld brachte als noch im ersten Abschnitt. Und deshalb waren sie wieder da: Die Fragen nach der Fitness. Auch Coach Herbst wollte direkt wissen, wo seine Kicker stehen und ließ sie deshalb beim Trainingsauftakt einen Ausdauertest (Cooper-Lauf) absolvieren. Das Ergebnis: »Wir haben sehr unterschiedliche Fitnessstände«, berichtet der Kommandogeber »Für den einen oder anderen wird es deshalb etwas anstrengender in der Vorbereitung.«

Unter dem Strich sprach Herbst von einer »ordentlichen Grundlage«. Ganz zufrieden sei er mit dem Ergebnis allerdings nicht. »Aber es ist nicht dramatisch«, betont der ehrgeizige Trainer. »Ich sehe, dass eine absolute Bereitschaft da ist, daran zu arbeiten. Das ist das Wichtigste.« Zwei seiner Jungs haben aber garantiert keine Schwierigkeiten: Der 19-jährige Maxim Schmalz und der 34-jährige Moritz Kuhn. Beide erzielten Bestwerte.

Was erwartet den SSV Reutlingen für ein Spiel am Samstag?

Kein leichtes jedenfalls. Der TSV Oberensingen liegt in der Verbandsliga auf Platz vier, während die Nullfünfer auf Rang 15 der Oberliga überwinterten. »Ich schätze sie als starken Gegner ein«, betont Herbst. Also ein Duell auf Augenhöhe? Da wehrt sich der SSV-Kommandogeber entschieden. »Das würde ich nicht sagen. Am Ende sind wir der Oberligist«, betont er. Von seinen Mannen möchte er »vollen Einsatz« und Automatismen sehen, die er mit ihnen seit Amtsantritt trainiert hat. Der taktische Aspekt spiele erst einmal eine untergeordnete Rolle. (GEA)