SSV Reutlingen verpflichtet erfahrenen Spieler aus der Regionalliga

REUTLINGEN. Fußball-Oberligist SSV Reutlingen vermeldet zwei Zugänge für den Kader. Das neue Gesicht an der Kreuzeiche heißt Mattia Trianni. Der 30-Jährige kommt vom Regionalligisten SV Atlas Delmenhorst. In der Jugend begann Trianni das Fußballspielen beim FC Heilbronn. Über den Nachwuchs des VfB Stuttgart und der TSG 1899 Hoffenheim kam Trianni zu den Stuttgarter Kickers. Im Herrenbereich lief er unter anderem für Viktoria Berlin, den VfR Aalen, dem SV 03 Babelsberg und Reno FC aus den USA auf. Zuletzt spielte der Mittelfeldspieler für den SV Atlas Delmenhorst.

Insgesamt kommt Trianni auf 33 Partien in der dritten Liga, sowie 130 Partien in der Regionalliga und 20 Partien in der Oberliga Baden-Württemberg für den 1. CfR Pforzheim. Nach der Station im hohen Norden kehrt der gebürtige Heilbronner mit dem Wechsel zum SSV Reutlingen zurück in seine Heimat. »Ich freue mich, dass ich jetzt wieder in der Heimat bin. Die Gespräche mit dem SSV haben mich überzeugt, dass der Weg gut zu meinen Vorstellungen passt und ich meine Erfahrung an die jungen Spieler weitergeben kann«, so Trianni.

Trianni soll Mittelfeld verstärken

Trianni, der zu Beginn seiner Karriere vermehrt auf der Außenbahn oder in der Sturmspitze eingesetzt wurde, ist Verstärkung im zentralen Mittelfeld eingeplant. Den 1,80 Meter großen Mittelfeldakteur zeichnet neben seiner Geschwindigkeit auch sein Torabschluss aus, wodurch er auch problemlos auf den Offensivpositionen eingesetzt werden kann. »Mattia ist sehr erfahren. Davon erhoffen wir uns, dass er die jungen Spieler mitnimmt und uns mit seiner Qualität, bei den gesteckten Zielen weiterhilft«, sagt Grießer und fügt hinzu: »Wir sind glücklich, dass er sich für uns entschieden hat, da wir davon überzeugt sind, dass er uns voranbringt.«

Zweikampfführung von Morina eine große Stärke

Neu im Kader ist auch Eigengewächs Donat Morina. Morina kam 2018 als 14-Jähriger in die U15 des SSV Reutlingen und spielte zuvor beim VfL Kirchheim. Beim SSV spielte der Innenverteidiger in der U17-Junioren Bundesliga und in der letzten Saison in der U19-Junioren Bundesliga. Morina bestritt alle 14 Spiele in der abgelaufenen Saison und erzielte ein Tor beim 2:2-Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt.

Der 1,80 Meter große Innenverteidiger besticht neben seiner robusten Zweikampfführung durch sein Spiel mit dem Ball. Durch seine technische Ausbildung besitzt Morina auch alle Fähigkeiten, um den Spielaufbau zu initiieren. »Wir trauen Donat den Sprung aus der Jugend in den Aktivenfußball zu. Er bringt alles mit, was einen modernen Innenverteidiger auszeichnet. Daher sind wir glücklich, dass er sich für unseren Weg entschieden hat«, erklärt Sportvorstand Christian Grießer. Morina, der mit der Vertragsunterschrift in sein sechstes Jahr an der Kreuzeiche geht, freut sich auf die neue Aufgabe. »Der Weg, der mir von der sportlichen Führung aufgezeigt wurde, passt zu meinen Ambitionen. Wir sind eine gute Mannschaft und ich bin davon überzeugt, dass ich hier die nächsten Schritte machen kann«, so Morina. (pm)