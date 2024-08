SSV Reutlingen: Trainerteam komplett, weitere Neuzugänge folgen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der SSV Reutlingen 05 komplettiert das Trainerteam der ersten Mannschaft mit Daniel Bogdanovic als Co-Trainer und Henning Arndt als Co-Trainer Analyse.

Der ehemalige SSV-Spieler Daniel Bogdanovic

Der 43-jährige Reutlinger Daniel Bogdanovic (DFB-B-Lizenz) bringt mit rund 200 Spielen in der Regional- und Oberliga die gewünschte Erfahrung an der Seitenlinie mit. Zur Saison 2009/10 wechselte der ehemalige Innenverteidiger an die Kreuzeiche und spielte eineinhalb Jahre für die Nullfünfer: "Reutlingen ist ein besonderer Ort für mich und ich freue mich, wieder hier zu sein – diesmal in einer neuen Rolle.

Ich bin hoch motiviert, mich in dieses Projekt einzubringen und meine Erfahrungen und Kenntnisse aus der Liga in die tägliche Arbeit einfließen zu lassen. Für mich ist das eine Herzensangelegenheit", erklärt der Defensivspezialist Daniel Bogdanovic. "Daniels positiver Charakter hat uns neben seiner Erfahrung überzeugt, wir sind uns bereits vor einigen Wochen mit ihm einig geworden. Er hat uns noch um etwas Zeit bis zu seinem Start gebeten, die wir ihm gerne gewährt haben", kommentiert Christian Grießer die Verpflichtung von Bogdanovic.

Henning Arndt übernimmt die Spielanalyse

»Mit dem Wechsel von Ferhat Findik zum FC Bayern war auch die Position des Spielanalysten der Ersten vakant. Henning ist ein gut ausgebildeter und erfahrener Analyst und passt perfekt in unser Anforderungsprofil«, freut sich Christian Grießer über die Verstärkung im Staff der Ersten. Arndt (DFB B+ Lizenz) bringt langjährige Erfahrung aus verschiedenen Trainerstationen im Nachwuchsbereich, unter anderem bei der SG Sonnenhof Großaspach und den Stuttgarter Kickers, mit an die Kreuzeiche.

Seine Wurzeln liegen in Aichwald bei Stuttgart, was die für uns wichtige regionale Verbundenheit unterstreicht. »Ich freue mich auf die Herausforderung beim SSV Reutlingen und darauf, meine analytischen Fähigkeiten einbringen zu können. Die Arbeit mit jungen Talenten und die Entwicklung von Spielstrategien sind genau meine Themen und ich bin motiviert, diese Expertise hier einzubringen«, unterstreicht Arndt seine Entscheidung für die Nullfünfer.

»Unser Team um das Team ist nun komplett. Wir werden noch weitere Neuzugänge bekannt geben«, kündigt Grießer für die laufende Woche an. (pm)