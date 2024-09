Die Unruhe im Umfeld ist groß, die Punktezahl niedrig, der Tabellenplatz schlecht - Fußball-Oberligist SSV Reutlingen befindet sich bei seinem Gastspiel in Gmünd in Zugzwang. Die Gedankengänge von Trainer Reitter.

Rückkehrer Jonas Meiser (rechts) ist beim SSV Reutlingen ein Kandidat für die Startformation beim Spiel in Gmünd. Links: Felix Limbach vom FSV Hollenbach. Foto: Joachim Baur Rückkehrer Jonas Meiser (rechts) ist beim SSV Reutlingen ein Kandidat für die Startformation beim Spiel in Gmünd. Links: Felix Limbach vom FSV Hollenbach. Foto: Joachim Baur

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.