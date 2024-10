SSV Reutlingen sichert sich Punkt in Backnang

Bitte aktivieren Sie Javascript

BACKNANG. Der SSV Reutlingen sichert sich beim 1:1 gegen die formstarke TSG Backnang einen Punkt. Im ersten Spiel nach der Entlassung von Philipp Reitter als Cheftrainer zeigen die Nullfünfer eine ordentliche Leistung ohne zu glänzen. Eine frühe Führung reicht dem Team in der Ferne nicht zum Erfolg. Am Ende gehen die Ideen aus.

Reutlingen startete nervös, leistete sich in den ersten Minuten mehrere Ballverluste. Nach neun Zeigerumdrehungen aber sprintete Riccardo Gorgoglione nach einem folgenschweren Fehler der Heimelf auf der Seite durch und flankte. Im Zentrum verpasste der als Stürmer aufgebotene Luca Meixner knapp, am zweiten Pfosten lauerte aber der mitgeeilte Daniel Breuninger, der nur noch den Kopf hinhalten musste und das 1:0 erzielte. Führung für den SSV - eine Seltenheit in dieser Spielzeit.

Walz verletzt vom Platz

In Folge übernahmen die Mannen von Interimscoach Daniel Bogdanovic die Kontrolle. Ein Steilpass von Gorgoglione für Meixner wurde gerade noch von TSG-Keeper Enrico Carusa abgefangen (15.), ein Schuss von Yannick Toth fehlte der nötige Druck (18.), hinten hielt Marcel Binanzer die Führung gegen Niklas Benkeser fest. Als in der 32. Minute wieder Benkeser aus 25 Metern abzog, war der Reutlinger Torwart aber geschlagen. Der Ball flog über ihn hinweg und schlug unter der Latte ein. Einen Schockmoment erlebte der a-jugendliche Manuel Walz. In einem Zweikampf verletzte sich der Abwehrspieler und verließ humpelnd den Sportplatz.

Der nächste Schock wurde schon mit dem Anpfiff der zweiten 45 Minuten ersichtlich. Kapitän und Leistungsträger Toth konnte ebenfalls nicht weitermachen, nachdem er kurz vor der Pause nach einem Duell im Mittelfeld heftig auf dem Boden aufgeschlagen war. In der 55. Minute rettete Binanzer in letzter Not gegen Antonio Babic. Ein gefährlicher Schuss der Backnanger flog noch einem Eckball Sekunden später nur knapp am Pfosten vorbei. Auf der Gegenseite rettete ein Verteidiger der Heimelf nach einem Schuss von Cedric Guarino kurz vor der Linie (63.). Insgesamt schalteten beide Teams einen Gang zurück. Einen scharfen Freistoß von Babic bekam Binanzer (74.) gerade noch zu greifen. Vom SSV ging danach keine Torgefahr mehr aus. Die Flanken waren zu ungenau, die Pässe immer wieder nicht scharf genug und ganz vorne wurde ein Torjäger vermisst. So konnten die Gäste mit dem Punkt nach der turbulenten Woche gut leben. (GEA)