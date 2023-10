SSV Reutlingen kassiert Ausgleich in der Nachspielzeit

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fazit. Der SSV Reutlingen scheint das Gewinnen verlernt zu haben. Gegen den Tabellenzweiten aus Göppingen sehen die Hausherren über weite Strecken wie der Sieger aus, kassieren in der Nachspielzeit jedoch den 2:2-Ausgleich. Ole Deiniger (21.) und Vladan Djermanovic (67.) sorgten zwischenzeitlich für die Führung. Von der Leistung her hätte der SSV heute sicherlich drei Punkte verdient gehabt. Hinten - abgesehen von einigen katastrophalen Fehlpässen - nichts zugelassen und gleichzeitig mutig nach vorne gespielt. Darauf kann das Team von Maik Stingel aufbauen. Der Tabellenzweite präsentierte sich hingegen enttäuschend, abgesehen von Eckbällen wurde die Mannschaft kaum gefährlich. Dass es mit dieser Leistung trotzdem für ein Unentschieden reicht, ist sicher schmeichelhaft.

94. Minute Jetzt ist Schluss, der Referee pfeift ab.

Tor für den Göppinger SV

92. Minute Wieder trifft der 1. Göppinger SV nach einer Ecke. Der lange Ball wird zunächst geklärt. Von der anderen Seite kommt das Leder dann flach in die Mitte, rauscht an Freund und Feind vorbei und landet bei Tim Schramml, der überlegt ins rechte Eck schlenzt. Ganz bitter für den SSV.

90. Minute Vier Minuten lässt der Unparteiische nachspielen.

88. Minute Kommt Göppingen nochmal zurück? Momentan sieht es nicht danach aus. Die Gäste sind zwar bemüht, Hand und Fuß haben die Aktionen aber nicht. Die langen Bälle kommen oft nicht an, mehr hat der Tabellenzweite derzeit nicht zu bieten.

83. Minute Beinahe der erneute Ausgleich. Zunächst klärt der SSV eine Ecke, spielt dann aber wieder einen Fehlpass. Die anschließende Flanke senkt sich gefährlich aufs lange Eck, Enrico Piu rettet in höchster Not. Im direkten Gegenzug kommt Kevin Founes in zentraler Position zum Abschluss, setzt das Leder aber auf das Tornetz.

80. Minute Gorgoglione setzt sich auf der rechten Seite gegen zwei gegnerische Verteidiger durch und holt dann clever einen Freistoß heraus. Den tritt er dann selber und bringt es tatsächlich fertig, die Ein-Mann-Mauer zu treffen.

76. Minute Das Spiel ist jetzt völlig offen. Beide Teams spielen mit offenem Visier. Der SSV will nachlegen, die Göppinger wollen ausgleichen. Dem neutralen Zuschauer kann nichts Besseres passieren.

Tor für den SSV Reutlingen

67. Minute Hier rasten alle aus. Der SSV zeigt sich nach dem Ausgleich völlig unbeeindruckt und spielt direkt vom Anstoß nach vorne. Kuengienda setzt sich auf der linken Seite super durch und spielt den Ball in die Mitte zu Djermanovic, der nur noch zum 2:1 einschieben muss. Während der Torschütze in einer Jubeltraube aus SSV-Spielen verschwindet, jubelt der Vorlagengeber ausgelassen vor der Haupttribüne. Was für ein Bild.

Tor für den 1. Göppinger SV

66. Minute Da liegt der Ball plötzlich im Tor. Nach einem Angriff über die linke Göppinger Seite rettet ein Abwehrspieler des SSV zunächst in höchster Not zur Ecke, die dann zum Ausgleich führt.

60. Minute Was für ein Ding von Gorgoglione. Nach einer kurz ausgespielten Ecke zeiht der Stürmer von links in die Mitte und zirkelt das Spielgerät gefährlich aufs Tor. Layer kann gerade noch mit den Fingerspitzen parieren.

56. Minute 653 Zuschauer sind heute im Kreuzeichestadion, lautet die Meldung über die Lautsprecher. Die große Mehrheit dürfte sich über den aktuellen Spielstand freuen.

53. Minute Der Tabellenzweite hat seinen Rhythmus im zweiten Durchgang noch nicht gefunden. Eigentlich werden die Göppinger nur durch Konter oder nach SSV-Fehlern gefährlich. Der eigene Spielaufbau hat noch nichts eingebracht.

48. Minute Deiniger mit einer scharfen Hereingabe von der rechten Seite. In der Mitte rauscht Djermanovic heran, der zwar an den Ball kommt, dann aber auch zu Boden geht. Der Unparteiische lässt jedoch weiterspielen.

46. Minute Weiter geht's an der Kreuzeiche. Wie nach dem Anstoß in Hälfte eins, kommt der SSV auch jetzt wieder gefährlich vors Tor, der Abschluss ist dann aber zu zentral.

Halbzeit. Trotz einer längeren Behandlungspause schickt der Schiedsrichter die Teams pünktlich in die Kabinen. Der SSV Reutlingen führt dank eines Treffers von Deininger (21. Minute) mit 1:0. Das Ergebnis geht in Ordnung, denn die Elf von Maik Stingel hat mutig nach vorne gespielt und engagiert verteidigt. Das einzige Manko: Zu oft hat man die Göppinger mit katastrophalen Fehlpässen zum Ausgleich eingeladen. In der vergangenen Viertelstunde haben die Gäste den Druck deutlich erhöht, die Hausherren kamen kaum noch aus der eigenen Hälfte. Das wird in Halbzeit zwei noch ein hartes Stück Arbeit für die Kreuzeichekicker.

44. Minute Für den SSV geht es gerade nur darum, das 1:0 in die Pause zu retten. Eine hundertprozentige Torgelegenheit hatten die Gäste zwar noch nicht, doch sie nähern sich an.

37. Minute Der Druck der Göppinger nimmt zu. Auch, weil sich durch die Offensivbemühungen viele Räume auftun. Außerdem hört der SSV weiter nicht auf, den Ball nach guten Verteidigungsaktionen unbedrängt dem Gegner zu passen.

33. Minute Mittlerweile ist das ein ansehnliches Oberligaspiel. Das Tor hat den Reutlingern sichtlich Selbstvertrauen gegeben, die Kombinationen sind jetzt viel sicherer, das Spiel nach vorne viel zielstrebiger. In der Defensive treffen manche SSVler allerdings noch zu oft die falschen Entscheidungen. Schon zweimal sorgte ein katastrophaler Fehlpass in die Füße des Gegners beinahe für den Ausgleich.

27. Minute Was für eine kuriose Minute. Erst fällt Stefan Ilic im Strafraum und fordert Elfmeter, doch Referee Heiker entscheidet auf Stürmerfoul. Nur Sekunden später spielt der Göppinger Filip Milisic einen viel zu kurzen Rückpass. Djermanovic kommt vor Torhüter Matthias Layer an den Ball, umkurvt ihn und fällt dann einfach um. Wieso er den Ball nicht einfach ins Tor schießt, bleibt sein Geheimnis.

Tor für den SSV Reutlingen

21. Minute Der SSV belohnt sich für seine mutige Anfangsphase. Kuengienda schickt Riccardo Gorgoglione auf die Reise. Der Stürmer kann den Ball eigentlich in Richtung Tor mitnehmen, entscheidet sich aber, nach Außen abzudrehen. Das scheint zunächst die falsche Entscheidung zu sein, da sich die gegnerische Abwehr schon wieder positionieren kann. Doch die Flanke ist dann so präzise, dass Ole Deininger am langen Pfosten nur noch zum 1:0 einnicken muss.

16. Minute Vom Tabellenzweiten aus Göppingen ist bislang noch nicht viel zu sehen. In Ballbesitz wirken die Gäste zwar etwas sicherer, aber eine klare Torchance erspielten sie sich noch nicht.

13. Minute Ein Raunen geht durchs Stadion. Kuengienda wird auf der linken Seite angespielt und läuft auf den Sechzehner zu. In der Mitte wartet Vladan Djermanovic, kommt aber nicht an die Kugel, da das Außenrist-Zuspiel seines Mitspielers weder Schuss noch Pass war. Da war mehr drin.

8. Minute Die Elf von Maik Stingel ist gut im Spiel, erobert immer wieder den Ball, verliert ihn dann aber schnell wieder. Lange Ballbesitzphasen sind bislang noch nicht zu sehen. Lediglich Riccardo Gorgoglione und Onesi Kuengienda versuchten gerade so etwas wie Kombinationsspiel, doch nach einem Doppelpass wars das dann auch schon wieder.

6. Minute Schon zum zweiten Mal kommen die Hausherren über ihre rechte Seite durch, doch die Flanken sind noch viel zu unpräzise.

3. Minute Der SSV startet sehr engagiert und erspielt sich gleich nach dem Anstoß die erste Halbchance. In den ersten Minuten sieht das noch nicht nach Aufstiegs- gegen Abstiegskandidat aus.

1. Minute Los geht's im Kreuzeichestadion, Schiedsrichter Marc Heiker pfeift die Partie mit ein paar Minuten Verspätung an. Die Gäste stoßen an.

Aufstellung. Maik Stingel verändert die Startelf des SSV Reutlingen im Vergleich zur Partie gegen Großaspach auf drei Positionen. Statt Roman Kasiar, Luca Plattenhardt und Donat Morina spielen heute Stefan Ilic, Vladan Djermanovic und Ben Schaal von Beginn an.

Bilanz. Der 1. Göppinger SV gehört nicht gerade zu den Lieblingsgegnern des SSV Reutlingen. Seit sechs Spielen holte man gegen den Tabellenzweiten keinen Punkt mehr. In der vergangenen Saison endete die Partie an der Kreuzeiche 0:1, in Göppingen bekamen die Reutlinger mit 4:1 auf die Mütze. Insgesamt standen sich beide Teams bereits dreizehnmal gegenüber. Die Bilanz aus Sicht der Hausherren: vier Siege, acht Niederlagen, ein Unentschieden und ein Torverhältnis von 19:32.

Personal. Den SSV plagen große Personalsorgen. Kapitän Denis Lübke, Tom Schiffel und Marco Gaiser fallen weiterhin aus. Nicht einsatzfähig sind auch Luca Meixner (Entzündung im Knie) sowie Donat Morina, der sich im Spiel bei der SG Großaspach (1:3-Niederlage) eine Gelb-Rote Karte einhandelte. Damit nicht genug: Luca Plattenhardt ist angeschlagen, dürfte aber heute auflaufen können. Ein Fragezeichen steht hinter Kevin Foune, der in Großaspach wegen einer Knieblessur behandelt werden und diese Woche im Training kürzertreten musste. Einen Rückkehrer gibt es aber auch. Stefan Ilic dürfte nach seinem Fehlen in Großaspach gegen Göppingen in die Startelf zurückkehren. David Zenner, der Kapitän der Oberliga-A-Junioren-Mannschaft, steht erneut im Kader.

Ausgangslage. In den zurückliegenden fünf Begegnungen heimste Fußball-Oberligist SSV Reutlingen lediglich ein Pünktchen ein, in der Tabelle rutschte das Team von Trainer Maik Stingel auf den 16. und damit drittletzten Platz ab. Ganz anders sieht es beim 1. Göppinger SV aus. Der Tabellenzweite hat aus den vergangenen fünf Partien dreizehn Punkte geholt, ist die Nummer eins in der Auswärts-Tabelle und hat noch kein Auswärtsspiel verloren (fünf Siege, zwei Unentschieden). (GEA)