SSV Reutlingen gewinnt Testspiel gegen TV Echterdingen mit 6:3

REUTLINGEN. Fußball-Oberligist SSV Reutlingen hat sein viertes Testspiel in der Wintervorbereitung gewonnen. Die Nullfünfer gewannen beim Landesligisten TV Echterdingen mit 6:3 (3:1). Den Auftakt machte Angreifer Andreas Schilowez, der seine Farben per Doppelpack (13./21. Minute) mit 2:0 in Führung brachte. In der 26. Minute erhöhte Samuel Mayer dann zum 3:0. Mit dem Pausenpfiff verkürzten die Gastgeber dank Caglar Celiktas zum 1:3. Nach dem Seitenwechsel war das Spiel vor allem von körperlicher Härte geprägt, die für ordentlich Zündstoff zwischen den Spielern sorgte.

Die Umstellung durch die sieben Wechsel beim SSV in Durchgang zwei spielte dem TV Echterdingen in die Karten, der durch Ugur Yilmaz (50.) und erneut Celiktas (61.) ausglich. In der Folge bekam das Team von Maik Stingel die Partie aber besser in den Griff und zog dank Treffern von Riccardo Gorgoglione (78.) und einem Doppelpack von Vladan Djermanovic (84., 87.) davon. Der abschließende Test vor dem Punktspielstart beim Oberachern (4. März) geht am Samstag (14 Uhr) bei Verbandsligist Calcio Leinfelden-Echterdingen über die Bühne. (GEA)