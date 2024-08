SSV Reutlingen gewinnt 3:0 gegen den FSV Hollenbach

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der SSV Reutlingen gewinnt das erste Heimspiel der Saison gegen den FSV Hollenbach 3:0 (2:0) und legt damit nach dem Unentschieden beim VfR Aalen einen guten Start in die Oberliga hin.

Nach einer anfänglichen Abtastphase kommen die Reutlinger Fußballer gut ins Spiel. Zunächst aber muss Torwart Marcel Binanzer hinten klären, dann schießt SSV-Offensivmann Riccardo Gorgoglione aus 20 Metern übers Tor. In der 18. Minute ist es so weit: Yannick Toth legt von der Grundlinie in den Strafraum auf Daniel Breuninger. Der muss nur noch zur Führung einschieben. In einem zunächst chancenarmen Match behält das Heimteam über weite Strecken die Kontrolle. Einmal muss Binanzer noch retten. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöht dann aber Offensivakteur Jonas Meiser für Reutlingen nach einem feinen Angriff. Die Vorlage gibt der heute als Außenverteidiger aufgebotene Jonah Adrovic.

Zu Beginn der zweiten 45 Minuten drückt Hollenbach. Der SSV Reutlingen aber übersteht die Drangphase und erarbeitet sich ab der 70. Minute wieder mehr Möglichkeiten. Die beste Chance hat Tobias Dierberger, der nach einem Konter eigentlich schon alleine vor dem FSV-Keeper ist, sich den Ball aber dann zu weit vorlegt. Besser macht es gut zehn Minuten später Yannick Toth. Diesmal selbst und per Kopf nach einem scharfen Freistoß von Daniel Breuninger. 3:0. Dabei bleibt's. Trainer Philipp Reitter zeigt sich nach der Partie zufrieden und spricht genau wie Hollenbachs Coach Reinhard Schenker von einem »verdienten Sieg« für den SSV. (GEA)