SSV Reutlingen gewinnt 2:1 beim FSV Hollenbach

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/HOLLENBACH. Der SSV Reutlingen gewinnt sein letztes Auswärtsspiel in diesem Jahr mit 2:1 (2:0) beim FSV Hollenbach. Die Mannschaft von Trainer Alexander Strehmel zeigt am Samstagnachmittag eine starke erste Halbzeit, in der sie Nadelstiche in den richtigen Momenten setzt und den Gastgebern die erste Heimniederlage dieser Spielzeit beschert.

Bereits nach neun Minuten durften die mitgereisten Anhänger des Reutlinger Fußball-Oberligisten das erste Mal jubeln. Nach einer Flanke von Jonas Meiser parierte zunächst FSV-Schlussmann Philipp Hörner den Kopfball von Yannick Toth, den Abpraller nutzte aber am langen Pfosten Luca Meixner zur Führung. Während eines schnellen Angriffs der Reutlinger nahm sich erneut Meiser ein Herz und zog aus gut 20 Metern ab, der Ball landete im langen Toreck - 2:0. Von Hollenbach ging während der ersten Halbzeit kaum Gefahr aus. Stattdessen scheiterte Toth mit einem satten Schuss am Außenpfosten (42.).

Hollenbach am Drücker

Nach der Pause war zunächst nur der FSV am Drücker. In der 57. Minute markierte Ivan Beslic den Anschlusstreffer. Nach einem Stellungsfehler in der Verteidigung hatte er leichtes Spiel. Auch in Folge schafften es die Reutlinger nur noch selten mit Angriffen für Entlastung zu sorgen. Stattdessen kämpfte man hinten. Hannes Scherer verpasste zunächst im Strafraum knapp den Ball (87.) und nach einem Kopfball, der an den Innenpfosten flog, knapp den Ausgleich. Nach dem Schlusspfiff ballten die SSV-Kicker die Fäuste und freuten sich über die drei Punkte, für die am Ende auch ein wenig Glück nötig war. (GEA)