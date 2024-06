6:0 gegen Mutschelbach gewonnen - und dennoch ist der SSV Reutlingen weder gerettet noch abgestiegen aus der Oberliga. Die Nullfünfer dürfen am 11. Juni den Klassenverbleib feiern, wenn dem 1. Göppinger SV der Aufstieg in die Regionalliga gelingt. Falls es Göppingen nicht schafft, muss der SSV in die Verbandsliga runter.

Freuen oder nicht? Tom Schiffel und seine Mitspieler wussten nach dem Abpfiff nicht so recht, was sie fühlen sollten. Foto: Frank Pieth

