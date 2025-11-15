SSV Reutlingen beendet Negativlauf

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In fünf Spielen nur einen Punkt geholt, zu Beginn der Woche die Trennung von Trainer Alexander Strehmel - beim Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen war der Druck vor dem Heimspiel gegen den TSV Essingen groß. Unter hinterher war das Aufatmen groß. Unter der Regie von Interimstrainer Marvin Petzschner gewannen die Nullfünfer vor 1.060 Zuschauern im Kreuzeiche-Stadion mit 3:0 (2:0). Beim Traumeinstand für den bisherigen SSV-C-Juniorencoach erzielten Maxim Schmalz (14. Minute), Ben Schaal (44.) und Noah Maurer (68.) die Tore. In der Tabelle verbesserten sich die Reutlinger vom 15. auf den zwölften Platz.

»Wir haben ein sehr gutes Spiel gezeigt und zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht«, freute sich Petzschner. Ein Lob für die Reutlinger gab's vom Essinger Coach Simon Köpf, dessen Team neben dem Türk SV Singen als die Überraschungs-Mannschaft der Oberliga bezeichnet werden darf: »Wir waren dem SSV in allen Belangen unterlegen«, urteilte Köpf.

Beim personell arg gebeutelten SSV, der auf zehn verletzte oder gesperrte Akteure verzichten musste, wurde Riccardo Gorgoglione nach längerer Krankheitspause in der 78. Minute eingewechselt. Jonah Adrovic, der in dieser Saison verletzungsbedingt noch kein Spiel absolvierte, saß auf der Ersatzbank. Eine starke Leistung zeigte der in dieser Spielzeit bislang kaum berücksichtigte Nedim Pepic, der auf der Zehner-Position agierte und an zwei Toren beteiligt war. (GEA)